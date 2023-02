Nintendo Direct dell'8 febbraio: dove vederlo in italiano, giochi e rumor

I rumor dei giorni scorsi si sono rivelati corretti e Nintendo ha annunciato un nuovo Direct per il mese di febbraio, la trasmissione dello show è imminente e dunque ecco tutto quello che c'è da sapere: data, orario, giochi confermati e rumor.

Nintendo Direct di febbraio: data e orario

Il nuovo Nintendo Direct andrà in onda mercoledì 8 febbraio alle 23:00 ora italiana, Nintendo fa sapere che l'evento durerà circa 40 minuti, dunque terminerà prima di mezzanotte. Potete seguirlo sul canale Twitch di Everyeye.it e sul profilo TikTok di Everyeye con Giada e Sam, saremo online dalle 22:30 per il pre show e resteremo connessi anche dopo la fine dello show per commentare le novità mostrate durante il Direct.

Nintendo Direct: che giochi ci saranno?

Nintendo ha specificato che il Direct sarà dedicato "principalmente" ai giochi in uscita su Switch durante la prima metà dell'anno, dunque, in uscita a maggio. Altri rumor parlano di possibili annunci per Metroid Prime Remaster e/o Metroid Prime Trilogy, oltre ai remake di The Legend of Zelda Twilight Princess e Wind Waker . Probabile anche, inoltre Nintendo potrebbe annunciare anche un nuovo gioco sportivo, presumibilmente il tanto rumoreggiato Super Mario Baseball Certo è che 40 minuti di trasmissione non sono pochi e dunque ci aspettiamo un buon numero di annunci, oltre ad un ampio spazio dedicato al