Nintendo Direct 8 marzo: tutte le novità annunciate per Switch e 3DS

Nel corso dell’ultimo Direct,ha annunciato l’arrivo di Super Smash Bros in esclusiva suquest’anno. Lo show ha anche presentato oltre una decina di giochi in uscita sia per Switch che 3DS, inclusi titoli third party di publisher come

Novità Nintendo Switch

Super Smash Bros

La serie Super Smash Bros. è in arrivo su Nintendo Switch nel 2018. Il trailer ha mostrato volti riconoscibili come Mario, Link e gli Inkling dalla serie Splatoon.

Splatoon 2

Quest’estate arriva il primo contenuto scaricabile a pagamento su Splatoon 2. Splatoon 2: Octo Expansion aggiunge una nuova e notevole modalità giocatore singolo che consente ai giocatori di impersonare Numero 8, un Octoling senza ricordi. La campagna in modalità giocatore singolo include 80 missioni, oltre a nuove storie che gettano una luce diversa sui personaggi preferiti. I giocatori che completano la campagna Octo Expansion sbloccheranno le abilità per giocare come Octolings in battaglie multiplayer. Splatoon 2: Octo Expansion verrà lanciata quest’estate e i giocatori potranno acquistare il pass Octo Expansion a partire da oggi sul Nintendo eShop a € 19,99 per ricevere immediatamente un equipaggiamento in-game con tema Octo da utilizzare subito in battaglia. (E’ necessaria la versione completa del gioco per utilizzare i DLC)

E prima di ciò, ad aprile, Splatoon 2 vedrà un significativo aggiornamento gratuito (Versione 3.0) con 100+ nuovi elementi di equipaggiamento, altri stadi che verranno presentati per la prima volta nel corso della primavera (Miniera d’Orata, Campeggio Totan e Soglioland) e un nuovo ranking (Rango X). Rango X è un ranking estremo, superiore anche a S+.

Dopo mesi di splatting intenso online o offline per tutto il 2017, i due migliori team europei di Splatoon 2 si daranno battaglia sul grande palco del Polymanga in Svizzera al Campionato europeo di Splatoon il 31 marzo. Polymanga ospiterà, oltre al torneo, anche uno speciale concerto virtuale con Alga e Nori, il duo di idoli pop del gioco, Tenta Cool.

Mario Tennis Aces

Sfoderate un arsenale di colpi e di strategie in sfide a tennis senza quartiere con amici, familiari e i personaggi del Regno dei Funghi preferiti dai fan. Con una modalità avventura che include battaglie creative tra boss e fino a quattro giocatori in modalità locale (accessori aggiuntivi venduti separatamente) e multiplayer online, Mario Tennis Aces è uno dei giochi sportivi di Mario più forti di sempre. Il gioco immersivo e intuitivo promette gare emozionanti in salotto od ovunque tu sia grazie alle caratteristiche di Nintendo Switch. In modalità Swing, i giocatori possono utilizzare i controller Joy-Con come racchette, muovendole per imitare i movimenti del tennis nel corso del gioco. Mario Tennis Aces verrà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch il 22 giugno.

Una demo gratuita di Mario Tennis Aces sarà presto disponibile. Per un periodo di tempo limitato, i giocatori saranno in grado di sfidarsi in tornei online nel gioco prima del lancio. Per partecipare, i giocatori dovranno semplicemente scaricare la demo dal Nintendo eShop su Nintendo Switch quando sarà resa disponibile in futuro.

Kirby Star Allies

Kirby arriva su Nintendo Switch per la prima volta la prossima settimana! Mentre i giocatori si addentrano in questa avventura, raggiungeranno palazzi da sogno dove i personaggi preferiti dai fan possono diventare Amici di sogno di Kirby. In seguito, ulteriori Amici di sogno verranno aggiunti al gioco con aggiornamenti gratuiti. Il primo di questi aggiornamenti avrà luogo il 28 marzo e aggiungerà al gioco i personaggi classici Mark e Gooey e il gruppo di personaggi “Rick, Kine e Coo”. Il lancio in esclusiva di Kirby Star Allies su Nintendo Switch avverrà il 16 marzo. Una demo gratuita del gioco è attualmente disponibile sul Nintendo eShop.

Octopath Traveler

Il produttore Masashi Takahashi ha rivelato nuovi dettagli sul gioco di ruolo in arrivo, incluso il nome finale del gioco, Octopath Traveler, due nuovi personaggi (Tressa, il mercante e Alfyn, lo speziale) e l’opportunità di equipaggiare i personaggi per diversi mestieri per farne uso in battaglia. Octopath Traveler verrà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch il 13 luglio. Octopath Traveler: Traveler’s Compendium Edition, un’edizione speciale del gioco che include un libro pop-up stilizzato, una mappa utile per avventurarsi nel gioco e la riproduzione di una moneta della valuta utilizzata nel gioco, verrà lanciata lo stresso giorno.

Captain Toad Treasure Tracker

Captain Toad: Treasure Tracker, lanciato in origine per Wii U è in arrivo su Nintendo Switch. Questa nuova versione include nuovi livelli basati sui vari Regni di Super Mario Odyssey. Inoltre, i giocatori potranno giocare con un amico o un membro della famiglia condividendo un paio di controller Joy-Con: mentre un giocatore avrà il controllo di Captain Toad, l’altro potrà essere d’aiuto nelle azioni di supporto come il fuoco di copertura con le rape. Toad: Treasure Tracker verrà lanciato su Nintendo Switch il 13 luglio. La versione Captain Toad: Treasure Tracker per Nintendo 3DS, che include grafica stereoscopica 3D e controlli touch-screen, verrà lanciata anch’essa il 13 luglio.

Fiochi di terze parti

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Okami HD

South Park Scontri Di-Retti

Sushi Striker The Way of Sushido

Little Nightmares Complete Edition

Undertale

Dark Souls Remastered

Il remake dell’amato Dark Souls originale che ha definito un genere verrà lanciato su Nintendo Switch il 25 maggio. Lo stesso giorno, verrà anche lanciata una statuetta amiibo ispirata a Solaire di Astora. Usando l’amiibo, si potrà sbloccare il popolare gesto “Loda il Sole” in qualsiasi momento dall’inizio del gioco. (Questo gesto potrà anche essere ottenuto giocando regolarmente). I giocatori che desiderano provare il gioco potranno partecipare a un “Network test” Il test gratuito sarà lanciato sul Nintendo eShop e consentirà ai giocatori di scaricare e giocare a una parte di Dark Souls Remastered prima del suo lancio per provare il gameplay e le caratteristiche online uniche. Ulteriori dettagli sul Network test saranno rivelati prossimamente.

Travis Strikes Again No More Heroes

Quando Travis Touchdown si addentra nel mondo del gioco lo fa con una furia di proporzioni epiche. Il titolo più recente tra i classici di culto della serie No More Heroes contiene un totale di sette giochi, compresi un gioco di azione, un gioco di guida e un puzzle game. Utilizzando ognuno un controller Joy-Con, due giocatori potranno fare squadra in un multiplayer cooperativo d’azione. Travis Strikes Again: No More Heroes verrà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch quest’anno.

ARMS Testpunch

Un Nuovo Testpunch globale per ARMS, che consente ai possessori di Nintendo Switch di selezionare modalità del gioco di combattimento gratuite, sarà disponibile per tre giorni a partire dal 31 marzo. Per partecipare, i giocatori dovranno scaricare il Testpunch dal Nintendo eShop su Nintendo Switch.

Novità Nintendo 3DS

WarioWare Gold

La frenetica serie WarioWare fa il suo ritorno e, per la prima volta, è su Nintendo 3DS! Con 300 minigiochi frenetici, tra classici e nuovi arrivi, che potranno essere controllati premendo bottoni, inclinando la console, picchiettando il touch screen o usando il microfono, WarioWare Gold è l’arrivo più significativo della serie e comprende personaggi che parlano per la prima volta. Il lancio di WarioWare Gold avverrà in esclusiva per le console della famiglia Nintendo 3DS il 27 luglio prossimo.

Luigi’s Mansion

Il gioco originale Luigi’s Mansion, gioco di lancio per la console Nintendo GameCube nel 2001, è in arrivo su Nintendo 3DS. Questo remake ha un look aggiornato e nuove caratteristiche, tra cui una mappa presente in basso sullo schermo e una modalità boss rush. Luigi’s Mansion verrà lanciato quest’anno in esclusiva per le console della famiglia Nintendo 3DS.

Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser + Le avventure di Bowser Junior

Simile al Mario & Luigi: Superstar Saga + Scagnozzi di Bowser dell’anno scorso, questo nuovo gioco Nintendo 3DS è un remake del classico RPG d’azione e di avventura di Mario & Luigi. Questa volta, i fan potranno giocare nuovamente (o per la prima volta) a Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser, uno dei giochi della serie Mario & Luigi più acclamati dalla critica, con una nuova grafica e una nuova modalità che racconta una storia dietro le quinte di Bowser Jr.

Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser + Le avventure di Bowser Junior verrà lanciato in esclusiva per le console della famiglia Nintendo 3DS nel 2019.

Dillon's Dead-Heat Breakers

L’azione incontra il tower defence in Dillon’s Dead-Heat Breakers. In questo nuovissimo gioco, i giocatori interpretano il ruolo del ranger armadillo Dillon, che si unisce alla versione animale del giocatore e dei suoi amici personaggi Mii, per aiutare a fermare le invasioni nemiche e a salvare la frontiera postapocalittica. Dillon’s Dead-Heat Breakers sarà lanciato come pacchettizzato e sul Nintendo eShop per Nintendo 3DS in Europa il 25 maggio.

Detective Pikachu

A partire da oggi, questa nuovo gioco di avventura che ha per stella l’autoproclamatosi “grande detective” Pikachu è ora disponibile per il pre-acquisto sul Nintendo eShop. Il gioco, insieme a una statuetta amiibo extra-large del Detective Pikachu, verrà lanciato il 23 marzo. (Gioco esclusivamente in versione 2D).