Nintendo Direct addio? La casa di Kyoto pensa a nuovi format per gli annunci

L'assenza di un Nintendo Direct in un periodo così affollato di annunci potrebbe spiegarsi con una dichiarazione del Presidente Shuntaro Furukawa, il quale ha affrontato l'argomento durante l'ultima riunione con gli azionisti della compagnia nipponica.

Furukawa afferma come al momento non ci siano Direct in programma e sebbene questo formato resti valido per annunciare nuovi giochi, i tempi cambiano ed esiste dunque la possibilità che l'azienda stia lavorando su nuovi format e considerando strategie di comunicazione differente per gli annunci di nuovi videogiochi.

Effettivamente l'ultimo Mini Direct a sorpresa risale al mese di marzo, successivamente abbiamo assistito a vari Pokemon Presents (gestiti però da The Pokemon Company e non direttamente da Nintendo) e ad un Direct per presentare il nuovo personaggio di Super Smash Bros Ultimate, mentre Paper Mario The Origami King è stato annunciato senza alcun preavviso semplicemente con un trailer.

Le parole del Presidente potrebbero parzialmente spiegare l'assenza di nuovi annunci di rilievo per l'autunno da parte di Nintendo, con il colosso giapponese in procinto di rivedere in parte la propria strategia comunicativa, non affidandosi più solo ai Direct per svelare nuovi prodotti in arrivo. Cosa ne pensate, è davvero arrivata la fine per gli amanti Nintendo Direct o c'è ancora spazio per trasmissioni di questo tipo?