Nintendo Direct Animal Crossing commentato da Cydonia su Twitch il 20 febbraio

A sorpresa, Nintendo ha annunciato un Direct a tema Animal Crossing per il 20 febbraio, dedicato a New Horizons, prossimo episodio della serie in uscita a marzo. Cydonia lo seguirà e commenterà in diretta su canale Twitch di Everyeye!

Il Direct andrà in onda in diretta alle 15:00 (ora italiana) e durerà circa 25 minuti, Cydonia ci terrà tuttavia compagnia a partire dalle 14:30/14:45 con un Pre Show per discutere delle novità che verranno svelate durante il Nintendo Direct Animal Crossing New Horizons. Una bella occasione per discutere insieme a Francesco di uno dei giochi per Switch più attesi della prima parte del 2020, aspettando un Direct interamente dedicato alla lineup dei prossimi mesi.



E voi, cosa vi aspettare di scoprire da questo Nintendo Direct? A quanto pare ci sono ancora alcune sorprese da svelare sul nuovo imminente capitolo della serie Animal Crossing... le scopriremo giovedì 20 febbraio.



