Nintendo Direct e annunci Bandai Namco in arrivo? Avvistamento su Amazon

Dopo l'avvistamento di numerosi placeholder di giochi Nintendo Switch presso diversi rivenditori, spunta ora un'ulteriore segnalazione che lascia pensare ad un nuovo appuntamento in arrivo per la Casa di Kyoto.

Ad fare da sfondo all'avvistamento è nuovamente Amazon Francia, tra i cui listini aveva già fatto la propria comparsa un misterioso gioco Koch Media per Nintendo Switch. Ora, una nuova pagina placeholder presente sul portale e-commerce svela un gioco a firma Bandai Namco destinato a farsi strada sulla console Nintendo. Come già avvenuto negli altri casi, la scheda non offre alcun dettaglio aggiuntivo legato alla produzione: non è infatti presente alcuna descrizione o dettaglio legato ad una possibile finestra di pubblicazione.



Gli avvistamenti legati a novità in arrivo per Nintendo Switch si sono fatti a questo punto piuttosto numerosi e l'ipotesi che un nuovo Nintendo Direct possa essere in dirittura di arrivo non sembra totalmente irrealistica. Come di consueto, tuttavia, per esserne certi sarà necessario attendere una conferma ufficiale da parte della Casa di Kyoto. Va tuttavia evidenziato come, al momento, la difficile situazione statunitense stia spingendo diversi attori dell'industria a posticipare i propri appuntamenti. Esempio ne è il rinvio del reveal PS5, inizialmente previsto per giovedì 4 giugno e ora rimandato a data da destinarsi.