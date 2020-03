Nintendo Direct annunciato per il 17 marzo, sarà dedicato ai giochi indie

Nintendo ha annunciato oggi una presentazione della serie Indie World dedicata ai nuovi giochi indipendenti in arrivo nei prossimi mesi su Nintendo Switch. Lo show sarà trasmesso in diretta alle 18:00 (ora italiana) di martedì 17 marzo.

"È in arrivo una nuova presentazione #IndieWorld! Sintonizzati alle ore 18:00 di domani per circa 20 minuti di nuove informazioni sui prossimi giochi indie per #NintendoSwitch." E' quanto si legge nel messaggio pubblicato da Nintendo, il quale non contiene però ulteriori dettagli a riguardo.

L'appuntamento è fissato per la giornata di domani, in circa 20 minuti la casa di Kyoto svelerà novità suoi giochi indipendenti per Switch, restiamo quindi in attesa di ulteriori dettagli. Alcuni rumor delle scorse settimane parlavano di due eventi Nintendo Direct in arrivo a marzo, al momento però questa voce non ha trovato conferma e l'unico show confermato è Indie World. Che sia in programma un Direct più grosso per la prossima settimana, entro la fine di marzo?

Cosa vi aspettate dal nuovo Indie World? Quali giochi indipendenti vi aspettate di vedere su Nintendo Switch?