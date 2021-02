Nintendo Direct: annunciato un nuovo show mercoledì 17 febbraio

Nintendo ha annunciato l'imminente trasmissione di un nuovo evento Nintendo Direct in programma per mercoledì 17 febbraio. Lo storico format torna così dopo qualche mese di assenza e "spin-off" dedicati ai giochi indipendenti e terze parti.

Alle 23:00 di domani 17 febbraio andrà in onda un Nintendo Direct di circa 50 minuti con informazioni su titoli per Nintendo Switch già disponibili, come Super Smash Bros Ultimate e su quelli in arrivo nella prima metà del 2021.

Purtroppo il messaggio di Nintendo è piuttosto stringato e non svela nulla sulla possibile scaletta, viene confermata la durata dello show (50 minuti) e la presenza di giochi già noti (come Super Smash Bros Ultimate, per il quale a questo punto ci aspettiamo nuovi DLC) e sui titoli in arrivo su Switch nel corso della prima metà dell'anno.

Non ci resta dunque che attendere per saperne di più, come di consueto seguiremo e commenteremo il Direct in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, saremo online prima delle 23:00 per le consuete chiacchiere pre show e ci tratterremo anche al termine della diretta per commentare le novità annunciate dalla casa di Kyoto. E voi cosa vi aspettate da questo primo Direct del 2021? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.