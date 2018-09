Nintendo Direct annunciato per venerdì 7 settembre

I rumor delle scorse ore si sono rivelati esatti: Nintendo ha annunciato un nuovo evento Direct in programma per la mezzanotte (ora italiana) di venerdì 7 settembre. Di seguito tutti i dettagli.

Su Twitter leggiamo che "alle ore 00:00 del 7/9 andrà in onda un nuovo #NintendoDirect di circa 35 minuti, ricco di informazioni sui titoli in arrivo su #NintendoSwitch e #3DS!" l'evento sembra quindi incentrato sulle prossime novità in arrivo su Switch e 3DS mentre non si fa alcun cenno a titoli mobile come Dragalia Lost e Mario Kart Tour.

Non è escluso che questa possa essere l'occasione giusta per svelare anche ulteriori dettagli sul servizio Nintendo Online che dovrebbe debuttare ufficialmente durante la seconda metà di settembre. La casa di Kyoto sembra avere altre novità in serbo per Switch e 3DS oltre a quelle già annunciate, le scopriremo venerdì 7 settembre...