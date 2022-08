Nintendo Direct annunciato per questa settimana: è dedicato a Splatoon 3!

Nintendo ha annunciato un nuovo Direct per il mese di agosto, una trasmissione monografica dedicata ad uno dei giochi in uscita su Switch nelle prossime settimane: parliamo naturalmente del coloratissimo Splatoon 3.

Alle 15:00 del 10/08 andrà in onda uno Splatoon 3 Direct! Seguilo con noi per scoprire circa 30 minuti di nuove informazioni sul gioco!

A partire dalle 15:00 di mercoledì 10 agosto dunque i canali Nintendo ospiteranno un Direct interamente dedicato a Splatoon 3, con circa trenta minuti di nuovi contenuti. Cosa vedremo durante lo showcase? Al momento non ci sono informazioni in merito ma probabilmente ne sapremo di più sul gameplay, sul supporto post lancio e su eventuali edizioni speciali del gioco, una struttura simile a quella del Direct di Xenoblade Chronicles 3 ad esempio.

Splatoon 3 è atteso per il 9 settembre in esclusiva su Nintendo Switch, Splatoon 3 chiuderà la calda estate di Switch che ha visto uscire titoli come Xenoblade Chronicles 3, Fire Emblem Warriors Three Hopes e Mario Strikers Battle League Football, in vista di una stagione autunnale che vedrà il debutto di Pokemon Scarlatto e Violetto e Bayonetta 3.

Tra poche ore ne sapremo di più sul terzo episodio della coloratissima serie Splatoon, nata nel 2014 su Wii U e proseguita poi su Switch con notevole successo.