Nintendo Direct Mini Partner Showcase annunciato per il 17 settembre

Proseguono gli appuntamenti mirati organizzati dalla Casa di Kyoto, che ha di recente visto modificarsi parzialmente la propria linea comunicativa, con un Nintendo Direct tradizionale che latita da oltre un anno.

In compenso, il 2020 ha regalato al pubblico della Grande N un ampia rassegna di streaming dedicati a singole produzioni, come Animal Crossing: New Horizons, o eventi quali il 35° anniversario di Super Mario. Non sono poi mancati gli Indie Showcase, dedicati al mondo dello sviluppo indipendente, o gli appuntamenti dedicati ai partner Terze Parti. Ed è proprio quest'ultima tipologia di diretta ad essere nuovamente in dirittura di arrivo.

Come potete infatti verificare in calce, confermando i recenti rumor su un nuovo Direct, Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct Mini Partner Showcase, durante il quale saranno presentate le novità che le software house slegate dalla Casa di Kyoto hanno in programma per Nintendo Switch. L'appuntamento in diretta streaming è fissato per la giornata di giovedì 17 settembre, alle ore 16:00 del fuso orario italiano, lo seguiremo in diretta su Twitch dalle 15:30.



Nintendo non ha offerto indicazioni sulla durata del Nintendo Direct Mini Partner Showcase né su quelli che saranno i team presenti. Tra le indiscrezioni più diffuse, figura il possibile Sreveal di un Monster Hunter per Nintendo Switch.