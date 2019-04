Il Nintendo Direct di aprile sarà trasmesso questa settimana?

Secondo quanto riportato da Gaming Intel, il prossimo Nintendo Direct sarebbe imminente: la trasmissione dello show sembra essere prevista per questa settimana e più precisamente per l'11 aprile.

In passato Gaming Intel ha svelato con precisione la data di altri Nintendo Direct e per questo il nuovo rumor ha guadagnato immediatamente credibilità. La data indicata (giovedì 11 aprile) tra l'altro seguirebbe uno schema solitamente adottato da Nintendo, che in passato ha trasmesso i Direct (quasi) sempre nella prima metà del mese e molto spesso di giovedì.

Considerando lo scarso preavviso solitamente riservato agli annunci dei nuovi Direct, potremmo saperne di più tra domani e dopodomani, non è escluso però che i piani possano essere cambiati o che la fonte abbia fornito una indicazione poco precisa.

Un nuovo Direct potrebbe essere l'occasione giusta per svelare dettagli su progetti come Bayonetta 3, Animal Crossing e Super Mario Maker 2, oltre che per rivelare nuovi giochi per Switch fortemente rumoreggiati come Persona 5 e Metroid Prime Trilogy...