Nintendo Direct in arrivo? L'archivio Nintendo è stato aggiornato!

Ad ormai un anno di distanza dall'ultimo Nintendo Direct, la community legata alla Casa di Kyoto è ormai in fervente attesa dell'annuncio di un nuovo appuntamento con il format.

Negli ultimi mesi, la Casa di Kyoto ha proposto una serie di appuntamenti alternativi, con Direct più contenuti e dedicati a temi specifici, come giochi indie, annunci Terze Parti o, da ultimo, le novità previste per il 35° anniversario di Super Mario. Il pubblico chiede però a gran voce un appuntamento "tradizionale", con un focus più ampio sia in termini di contenuti sia di prospettiva temporale, in grado di delineare nel dettaglio il calendario delle pubblicazioni attese su Nintendo Switch nel corso dei prossimi mesi.



Ebbene, finalmente qualcosa potrebbe aver iniziato a muoversi: gli utenti Reddit segnalano infatti un aggiornamento nell'archivio Nintendo Direct del portale ufficiale della compagnia nipponica. Datato 5 settembre, l'update potrebbe essere un indicatore di un nuovo appuntamento streaming in arrivo. L'ipotesi si fonda sul fatto che questa correlazione si è dimostrata più volte efficace in passato, con Direct trasmessi pochi giorni dopo l'aggiornamento dell'archivio.



Ovviamente, non si tratta di una conferma ufficiale e non è in alcun modo certo che presto potremo assistere a un nuovo Nintendo Direct. In attesa di notizie, è possibile però abbandonarsi alla fantasia: cosa vorreste vedere in un inedito appuntamento firmato dalla Casa di Kyoto?