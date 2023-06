Nintendo Direct in arrivo? Aggiornamento sospetto in Giappone!

Forse non è ancora il momento di abbandonare le speranze per la trasmissione di un nuovo Nintendo Direct a giugno 2023! Un interessante avvistamento riapre infatti la partita.

Nonostante il silenzio adottato dalla Grande N sino a questo momento, la community giapponese segnala il recente aggiornamento della sezione dedicata ai Nintendo Direct del sito web ufficiale del colosso di Kyoto. Nello specifico, l'update risulta datato mercoledì 7 giugno, alle ore 8:00 locali. Perché si tratta di un avvistamento interessante? Ebbene, lo storico degli ultimi anni ci conferma che nella maggior parte dei casi tale segnale precede l'imminente annuncio di un nuovo Nintendo Direct, sia che si tratti di un evento principale oppure di un appuntamento dedicato a titoli Indie, Terze Parti o giochi specifici.

Ritornano dunque in auge le speranze di poter assistere a un evento a marchio Grande N nei prossimi giorni, magari nella cornice offerta dalla Summer Game Fest 2023. Per saperne di più non resta altro da fare che attendere comunicazioni direttamente da Kyoto. Nel frattempo, ricordiamo la recente pubblicazione di un nuovo trailer di Pikmin 4, esclusiva in arrivo a luglio su Nintendo Switch.



Tra gli altri, la console ibrida è ancora in attesa della finestra di uscita del misterioso Metroid Prime 4 e del reveal dei prossimi circuiti in arrivo su Mario Kart 8: Deluxe. Dopo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la Grande N potrebbe inoltre avere in cantiere ulteriori produzioni first party, tra Super Mario, Donkey Kong e altre IP storiche.