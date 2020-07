Nintendo Direct in arrivo entro fine mese secondo un insider

L'insider Kelios (molto vicino al mondo Pokemon) ha rivelato che il prossimo Nintendo Direct verrà trasmesso entro fine mese, indicativamente il 16 luglio o comunque nelle immediate vicinanze di questa data.

Kelios in passato ha svelato le date esatte di altri eventi Direct e di varie trasmissioni a tema Pokemon, la fonte afferma di non poter confermare la data del 16 luglio ma in ogni caso il prossimo Nintendo Direct non sarà troppo lontano e verrà trasmesso attorno sicuramente entro la fine di questo mese.

E' pur vero che Nintendo ha dimostrato di essere assolutamente imprevedibile nelle sue strategie comunicative e dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni. Da molti mesi la compagnia non manda in onda nuovi Direct e l'annuncio più recente è quello di Paper Mario The Origami King, svelato a sorpresa con un trailer e in arrivo a metà luglio.

Al momento non ci sono giochi Nintendo annunciati per la lineup autunno/inverno, molti si aspettavano un Direct a giugno nel periodo dell'E3 ma così non è stato, vedremo se la compagnia manderà in onda uno show a luglio per annunciare le novità della prossima stagione.