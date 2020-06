Nintendo Direct in arrivo? Un altro gioco Switch avvistato su Amazon!

In assenza dell'E3 2020, cancellato in seguito al persistere dell'emergenza sanitaria internazionale, la Casa di Kyoto non ha ancora annunciato piani ufficiali per un eventuale Nintendo Direct sostitutivo.

Si fanno tuttavia sempre più insistenti le voci di corridoio che indicano come probabile l'annuncio di un nuovo Nintendo Direct in arrivo nel breve periodo. A suggerirlo, in particolare, sono i sempre più nutriti avvistamenti di giochi Nintendo Switch presso i cataloghi di diversi rivenditori internazionali. Questi ultimi hanno fino ad ora riguardato titoli a firma Bethesda, Ubisoft, Capcom, Square Enix, Warner Bros e Take-Two. Presenti poi all'appello diverse produzioni targate Nintendo.

Ora, si aggiunge al gruppo anche un'ulteriore software house: dalle pagine di Amazon Francia, si palesa infatti una scheda dedicata ad un gioco Nintendo Switch distribuito da Koch Media. Al momento, la pagina presente su Amazon non coinvolge un titolo in preciso e sono assenti riferimenti precisi ad un'IP o ad un franchise. Avremo modo di saperne di più in merito a questi strani avvistamenti nel corso delle prossime settimane?



Al momento, l'unica strada percorribile è attendere l'annuncio di un eventuale Nintendo Direct da parte del colosso videoludico di Kyoto, che possa andare ad unirsi al già nutrito elenco di eventi digitali attesi nel corso dell'estate di quest'anno.