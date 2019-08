Nintendo Direct in arrivo? Secondo una nota Insider è fissato per la prossima settimana!

Da qualche settimana, la Community legata alla Casa di Kyoto è in fermento: la speranza diffusa è quella dell'annuncio di un nuovo Nintendo Direct, fissato per il mese di settembre.

Dopo la presenza di Doug Bowser alla Managers Conference di GameStop e i rumor sull'arrivo di Overwatch su Nintendo Switch, a gettare ulteriore benzina sul falò delle aspettative dei videogiocatori giunge ora Emily Rogers, nota Insider legata all'universo Nintendo. Dalle pagine del forum ResetEra,, quest'ultima ha infatti rivelato alcune informazioni decisamente interessanti, secondo le quali un Nintendo Direct sarebbe effettivamente più che imminente. Nel post che tanto ha attirato l'attenzione degli utenti, possiamo infatti leggere: "La data potrebbe essere cambiata, perciò vi prego di essere gentili, ma sono piuttosto sicura che sia fissato per la prossima settimana. Prima settimana di Settembre". La Rogers prosegue, riportando che il focus della trasmissione dovrebbero essere i giochi attesi sulla piattaforma per il periodo Autunno-Inverno, compreso tra il settembre 2019 ed il marzo 2020.



Le previsioni di Emily Rogers sono state segnalate su Twitter da un'altra nota Insider, Sabi, che tuttavia non si è sbilanciata in merito. Se quanto riportato è esatto, il prossimo Nintendo Direct potrebbe dunque svolgersi in una giornata compresa tra lunedì 2 e domenica 8 settembre: per verificare l'effettiva veridicità di questo nuovo rumor non dovremo dunque attendere molto!