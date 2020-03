Nintendo Direct in arrivo? Xenoblade Chronicles DE su eShop, sito Bayonetta 3 si aggiorna

Sull'onda dei rumor che vorrebbero in arrivo un nuovo Nintendo Direct a fine marzo, la community videoludica ha notato due interessanti movimenti sul fronte della Casa di Kyoto.

Il primo di questi riguarda Xenoblade Chroncles: Definitive Edition, nuova versione dell'RPG sviluppato da Monolith e pubblicato in esclusiva su Nintendo Wii nel corso dell'ormai lontano 2011. Il gioco, attualmente atteso per un generico 2020, ha infatti finalmente fatto la sua comparsa all'interno del database del Nintendo eShop, sia negli USA sia in Europa. Nonostante l'annuncio del gioco risalga ormai al settembre dello scorso anno, fino ad ora lo store digitale Nintendo non includeva alcuna scheda dedicata al prodotto.

Il secondo elemento coinvolge invece l'attesissimo Bayonetta 3, in sviluppo presso gli indaffaratissimi studi di Platinum Games. La community di ResetEra ha infatti evidenziato un recente aggiornamento sul sito ufficiale del gioco. Su quest'ultimo, tra i detentori del Copyright del gioco figurava in origine solamente SEGA, ma non Nintendo. Anche se il livello di coinvolgimento della Casa di Kyoto era già stato confermato da Kamiya molto tempo fa, il dettaglio è stato aggiunto sul sito solamente di recente.



Come si suol dire, due indizi non fanno una prova, ma sicuramente suscitano curiosità. Che un Nintendo Direct sia davvero in dirittura di arrivo? Per scoprirlo, non ci resta che attendere!