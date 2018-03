Nintendo Direct commentato in diretta giovedì 8 marzo dalle 22:45

E' previsto per questa sera alleil nuovo Nintendo Direct e per l'occasione Alessandro Bruni e Francesco Fossetti commenteranno l'evento in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube.

Sintonizzatevi a partire dalle 22:45 per il commento live del Nintendo Direct dell'8 marzo, appuntamento speciale dedicato ai prossimi giochi in arrivo su Switch e 3DS.

Nintendo ha confermato la sola presenza di Mario Tennis Aces ma i tanti rumor trapelati nelle scorse ore suggeriscono anche l'arrivo di novità su Fire Emblem Switch, Yoshi, Super Mario Odyssey (con due nuovi DLC in programma) e Travis Strikes Again No More Heroes, di cui dovrebbe essere mostrato il primo video gameplay.

Vi aspettiamo dunque su Twitch e YouTube alle 22.45 di giovedì 8 marzo per seguire insieme il nuovo Nintendo Direct!