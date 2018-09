Nintendo Direct commentato in diretta su Twitch venerdì 14 settembre mezzanotte

Venerdì 14 settembre a mezzanotte commentiamo in diretta su Twitch il nuovo Nintendo Direct: previsto inizialmente per il 7 settembre, l'evento è stato rimandato a domani a causa del terremoto di Hokkaido che ha sconvolto il Giappone alla fine della scorsa settimana.

35 minuti di Direct durante i quali la casa di Kyoto si concentrerà sulle novità in arrivo su Switch e 3DS, oltre a svelare nuovi dettagli su Nintendo Switch Online, il servizio online a pagamento che farà il suo debutto in Europa il 19 settembre insieme all'aggiornamento firmware 6.0.0.

Cosa possiamo aspettarci da questo nuovo Nintendo Direct? Difficile dirlo, c'è chi ipotizza ampio spazio dedicato a titoli First Party di cui sappiamo poco come Metroid Prime 4 e Bayonetta 3 e chi invece rumoreggia la possibile presentazione di nuovi giochi per Switch tra cui Animal Crossing e la remastered di un episodio della serie The Legend of Zelda, anche se al momento si tratta solamente di rumor e speculazioni non confermate.

Lo scopriremo questa notte, seguite Francesco Fossetti e Alessandro Bruni su Twitch a partire dalle 23:50 per saperne di più su tutte le novità in arrivo dal mondo Nintendo! Registrandovi al canale di Everyeye.it riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, inoltre l'iscrizione è obbligatoria per poter interagire in chat con la redazione e la community.