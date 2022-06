Nintendo Direct: cosa aspettarsi dal prossimo evento, tra ipotesi e speculazioni

Iniziati con il PlayStation State of Play e proseguiti con altri importanti appuntamenti quali il Summer Game Fest e l'Xbox & Bethesda Showcase, gli eventi videoludici di questo caldo giugno stanno volgendo al termine. All'appello però manca ancora Nintendo, che non ha ancora fissato l'appuntamento con il suo prossimo Direct.

Le ultime voci di corridoio parlano di un Nintendo Direct alla fine di giugno 2022, andando quindi oltre i precedenti rumor che lo ipotizzavano per il 15 giugno. In ogni caso sembra molto probabile che un nuovo evento della Grande N avrà presto luogo, alla luce anche dei diversi giochi in arrivo nel corso della seconda metà del 2022 su Nintendo Switch.

Cosa potrebbe esserci quindi nell'eventuale Nintendo Direct estivo? Si potrebbe considerare praticamente certa la presenza di tutti i giochi confermati per quest'anno, come Pokémon Scarlatto e Violetto, Splatoon 3, Xenoblade Chronicles 3 e Live A Live. E soprattutto potrebbero finalmente arrivare novità per Bayonetta 3: il nuovo Action di Platinum Games è infatti sempre previsto per il 2022, dunque il prossimo Direct potrebbe essere il palcoscenico ideale sia per rivedere in azione la carismatica strega, sia per scoprire la data d'uscita della nuova avventura. E parlando sempre di date, che possano finalmente arrivare novità in tal senso per Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp dopo l'ultimo posticipo a tempo indeterminato?

Potrebbe esserci spazio anche per i nuovi contenuti legati al recente Mario Strikers Battle League Football, ma anche a Nintendo Switch Sports e il Pacchetto Percorsi di Mario Kart 8 Deluxe, senza dimenticare il consueto focus sul panorama indie: oltre a lasciare spazio a The Delicious Last Course, atteso DLC di Cuphead, non è da escludere un'ulteriore comparsa di Hollow Knight Silksong dopo il suo ritorno all'evento Xbox.

E per quanto riguarda sorprese e giochi mai visti prima? Alla fine del 2021 si è parlato di un Super Mario Odyssey 2 svelato presto, ma per il momento tutto tace, esattamente come per la fantomatica nuova avventura con protagonista Donkey Kong e già rumoreggiata più volte nel corso dell'ultimo anno. Più difficile invece la presenza di un eventuale Mario Kart 9, anch'esso spesso soggetto di speculazioni, con i DLC di MK8 Deluxe ancora in piena preparazione. Nulla però va escluso, e magari anche uno di questi progetti potrebbe effettivamente essere annunciato nel corso del Direct.

Infine, è molto probabile che The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 non sarà della partita, essendo già stato confermato per il 2023 e dunque ancora lontano dal debutto sul mercato. Un discorso che potrebbe riguardare, per lo stesso motivo, anche Metroid Prime 4, scomparso dai radar ormai da anni.

In ogni caso la carne al fuoco ci sarebbe eccome per mettere in piedi un evento di grande interesse. Cosa vi aspettate dal prossimo Nintendo Direct?