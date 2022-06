Nintendo Direct dedicato a Xenoblade Chronicles 3: oggi in diretta Twitch con Everyeye!

Dopo i molti rumor alternatisi nelle ultime settimane, è tempo di accogliere un nuovo appuntamento con il format comunicativo del Nintendo Direct, con la diretta in programma per la giornata di oggi.

Come annunciato dalla Grande N pochi giorni fa, nel pomeriggio di mercoledì 22 giugno 2022 sarà infatti trasmesso un Nintendo Direct dedicato a Xenoblade Chronicles 3. La diretta sarà proposta dal colosso di Kyoto a partire dalle ore 16:00 in punto, ma la Redazione di Everyeye sarà pronta a tenervi compagnia già a partire dalle ore 15:00.



Nell'ora che precederà l'inizio del Nintendo Direct vi sarà così spazio per chiacchierare in compagnia del futuro di Nintendo Switch e dei nuovi giochi in arrivo sulla console ibrida nel corso della seconda metà del 2022. Come già confermato dalla casa di Mario, la diretta dedicata a Xenoblade Chronicles 3 avrà una durata di circa 20 minuti.



Come ormai da tradizione, l'invito è dunque a raggiungerci quest'oggi sui lidi del Canale Twitch di Everyeye, per un pomeriggio in compagnia e all'insegna dell'universo Nintendo. Per interagire in diretta con la Redazione, lo ricordiamo, è sufficiente iscriversi al canale Twitch di Everyeye, cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore. Vi aspettiamo a partire dalle ore 15:00, non mancate!