Nintendo Direct: anche un nuovo Donkey Kong fra i possibili annunci?

Si torna a parlare di un eventuale Nintendo Direct e Pyoro, lo stesso leaker che ha sparso la voce secondo cui la prossima settimana potremmo sentire parlare di F-Zero, con un nuovo tweet lascia ora intendere che ci sarà un annuncio di qualche tipo legato al tanto atteso ritorno di Donkey Kong.

C'è da dirlo: il post è particolarmente criptico e l'unica cosa a cui lascia effettivamente spazio è la pura speculazione. Con una gif dedicata a Donkey Kong, infatti, l'autore del tweet stuzzica la curiosità dei fan e sembra in qualche modo suggerire che il prossimo Nintendo Direct ci regalerà l'annuncio di un nuovo gioco dedicato all'amato gorilla e alla sua famiglia.

Le ipotesi che si possono fare al riguardo sono diverse: secondo alcuni, ad esempio, potrebbe trattarsi semplicemente dell'arrivo di Donkey Kong 64 nel catalogo dei classici giocabili su Nintendo Switch, anziché di un episodio nuovo.

Per altri, invece, il fatto che l'autore abbia postato una gif legata al film di Super Mario in cui compare Donkey Kong potrebbe voler anticipare che è in lavorazione un nuovo film di Donkey Kong, mentre per altri potrebbe starci una riedizione di Donkey Kong Country Returns.

L'idea più comune, però, è che ci possa essere l'annuncio di una vera e propria nuova avventura. Dato che il franchise di Donkey Kong ha sfondato il tetto delle 65 milioni di unità vendute, magari è il momento di far atterrare un successore di Donkey Kong Country: Tropical Freeze.