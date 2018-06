Nintendo Direct E3 2018: Fire Emblem Three Houses, Super Smash Bros Ultimate e Fortnite tra le novità

Nintendo si è presenta all'E3 di Los Angeles con un Direct della durata di 45 minuti, svelando titoli come Fire Emblem Three Houses e Super Smash Bros Ultimate, oltre a due pezzi da 90 in arrivo su Switch: Dragon Ball FighterZ e Fortnite. Vi proponiamo il video riepilogo della conferenza.

L'evento di presentazione si è aperto con l'annuncio di Super Mario Party, nuovo capitolo della serie in arrivo sulla console ibrida, per poi proseguire con il reveal di Daemon X Machina, del nuovo Fire Emblem per Switch e del DLC The Golden Kingdom of Torna di Xenoblade Chronicles 2. Sul fronte delle terze parti, inoltre, è stato confermato l'arrivo di Fortnite e Dragon Ball FighterZ su Nintendo Switch.

Lo show si è concluso in bellezza con il primo video gameplay del nuovo Super Smash Bros Ultimate, accompagnato a sua volta dalla data di uscita definitiva e dal primo video gameplay, occasione in cui abbiamo dato un'occhiata ai nuovi personaggi inclusi nel roster. In cima alla notizia trovate il nostro video riepilogo del Nintendo Direct E3 2018 ospitato sul palco di Los Angeles: secondo voi qual è stato l'annuncio più sorprendente?