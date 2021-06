Nintendo Direct E3 2021: il kit da 'rompere in caso di entusiasmo' agli Ambasciatori

In attesa di scoprire quali saranno i nuovi annunci dal Nintendo Direct E3 2021, il colosso di Kyoto stuzzica la curiosità degli appassionati con una simpatica trovata.

Gli Ambasciatori Nintendo stanno infatti segnalando di aver ricevuto dei set personalizzati da parte della Grande N, proprio in vista dell'appuntamento con lo show odierno. Nello specifico, i fortunati appassionati e content creator, stanno mostrando in queste ore il pack che potete visionare in calce a questa news. Tra gli omaggi inviati da Nintendo, troviamo una felpa con il nome della persona stampato sulla parte frontale, ma non solo.

Il colosso di Kyoto ha infatti incluso anche un "Break in case of extreme excitement kit", ovvero una sorta di kit di emergenza da rompere in caso di entusiasmo alle stelle. La lettera di accompagnamento inviata da Nintendo invita i destinatari a tenere il pack a portata di mano durante la visione del Nintendo Direct odierno. Nel caso di presentazione di un annuncio entusiasmante, i contenuti della confezione potranno aiutare ad esprimere il proprio entusiasmo in maniera adeguata! Una trovata sicuramente simpatica: che preannunci grandi novità in arrivo?



Per saperlo, non resta che attendere il pomeriggio: anche quest'oggi potete seguire l'E3 2021 sul Canale Twitch di Everyeye in compagnia della Redazione, vi aspettiamo!