Nintendo Direct E3 2021: il ritorno di Zelda e tanti nuovi giochi mostrati

Il Nintendo Direct dell'E3 2021 ha offerto 40 minuti di annunci a raffica e la presentazioni di tanti nuovi giochi, tra titoli inediti e ritorni dal passato. La maggior parte dei titoli arriverà entro la fine dell'anno, ma non manca una conferma importante per uno dei titoli più attesi della ludoteca di Nintendo Switch.

Tra le sorprese della conferenza digitale da citare il trailer di Metroid Dread, il nuovo capitolo della serie nonché il primo inedito in 2D da 19 anni a questa parte. Tra i ritorni dal passato di Nintendo troviamo anche Mario Party Superstars e Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp: nel primo caso verranno riproposti alcuni dei tabelloni dei primi capitoli della serie in una vesta grafica completamente rinnovata, mentre il secondo titolo segna il ritorno della popolare serie che tanto successo riscosse su GBA e Nintendo DS, riproponendo in versione rimasterizzata i primi due capitoli. Fa il suo ritorno anche WarioWare attraverso un nuovo episodio, Get It Together.

Super Smash Bros. Ultimate accoglie Kazuya di Tekken come nuovo personaggio giocabile, mentre c'è spazio per nuovi filmati dedicati all'imminente Mario Golf: Super Rush e a Mario+Rabbidz Sparks of Hope, in uscita nel 2022. Anche Monster Hunter Stories 2 di Capcom torna a mostrarsi con un ulteriore trailer dopo quelli già mostrati nel corso delle precedenti conferenze dell'E3. Super Monkey Ball Banana Mania è divenuto realtà ed offrirà le remastered dei primi capitoli della serie, e c'è anche la data d'uscita per Shin Megami Tensei V. In arrivo anche una nuova conversione da Wii U, trattasi di Fatal Frame Maiden of Black Water in arrivo su Switch nel 2021.

Spazio anche per varie conversioni da altre console: Square-Enix porterà su Switch Marvel's Guardians of the Galaxy (solo via Cloud), Life is Strange True Colors e Life is Strange Remastered, mentre Goku arriverà sulla console ibrida di Nintendo con un porting di Dragon Ball Z Kakarot. Spazio anche per Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Just Dance 2022, Two Point Campus e Worms Rumble. I DLC di Doom Eternal, The Ancient Gods, sono in arrivo su Switch, mentre Strange Brigade sarà disponibile già da oggi. Il grande successo arcade Cruis 'n Blast sarà presto disponibile sulla console Nintendo, così come Astria Ascending. Tanto spazio anche per la serie Danganronpa, con i trailer di Danganronpa S: Ultimate Summer Camp e la raccolta Danganronpa Decadence.

La conclusione dell'evento è tutta dedicata al trentacinquesimo anniversario di The Legend of Zelda: oltre all'annuncio di un Game & Watch a tema Zelda, a un nuovo trailer per The Legend of Zelda Skyward Sword HD e al Pass di espansione per Hyrule Warriors: Age of Calamity, finalmente torna a mostrarsi il prossimo capitolo principale, attraverso un teaser trailer di The Legendo of Zelda Breath of the Wild 2. La nuova avventura è attesa per il 2022, con Nintendo che ci dà appuntamento al prossimo Nintendo Direct, dove potrebbero essere mostrati i diversi titoli in sviluppo non mostrati in questa occasione.