Nintendo Direct E3 2021: rumor e previsioni, quali giochi ci saranno?

La casa di Kyoto ha vuotato il sacco: il Nintendo Direct E3 2021 si terrà il 15 giugno alle 18:00, come di consueto la compagnia si ritaglierà uno spazio l'ultimo giorno di fiera per annunciare le novità in arrivo su Switch. Ma cosa vedremo esattamente?

Nintendo ha confermato che il Direct sarà focalizzato solamente sui giochi e non ci sarà spazio per annunci hardware (da qui il rumor che vorrebbe Nintendo Switch PRO annunciato prima dell'E3), lo show durerà 40 minuti durante i quali verranno mostrati principalmente "giochi in arrivo su Nintendo Switch nel 2021" ma questo non vuol dire che non possano esserci delle sorprese con gli annunci o la presenza di titoli in arrivo il prossimo anno. Dopo il Direct si terrà la consueta diretta Nintendo Treehouse della durata di tre ore con gameplay, interviste e approfondimenti.



Cosa vedremo esattamente durante il Direct E3 di Nintendo? In mancanza di conferme possiamo ipotizzare l'apparizione di Mario Golf Super Rush in dirittura di arrivo il 25 giugno, probabile anche la presenza di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente (in uscita a novembre) e magari Leggende Pokemon Arceus (previsto per gennaio 2022). Quasi certa la presenza di SMT V (la data di uscita di Shin Megami Tensei 5 è stata leakata recentemente) Da tempo si rumoreggia anche di un possibile annuncio di Mario Kart 9, titolo che potrebbe debuttare in tempo per Natale.



Anche il nuovo Metroid 2D per Nintendo Switch potrebbe essere della partita mentre il re-reveal di Metroid Prime 4 sembra essere decisamente improbabile. Ci sono poi progetti scomparsi dai radar da tempo come Bayonetta 3 e ovviamente The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, la speranza è che entrambi possano tornare a mostrarsi in questa occasione, magari anche solo con un trailer.



Si parla anche del possibile ritorno di Donkey Kong su Nintendo Switch ma non è chiaro in che stato si trovi attualmente questo progetto e se esista veramente, forse è dunque troppo presto per aspettarselo. E infine, chissà che Nintendo non possa approfittare di questo Direct per svelare ufficialmente Pikmin 4.



Non ci resta che attendere l'inizio delle trasmissioni delle conferenze E3 2021 per scoprire quali sono le novità in arrivo in casa Nintendo, a metà giugno avremo un quadro più chiaro della situazione legata al software e speriamo anche all'hardware con il reveal anticipato di Nintendo Switch PRO.