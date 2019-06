Nintendo Direct E3: Niconico indica una durata pari a circa 40 minuti!

Nonostante manchi ancora qualche giorno all'evento, emergono alcuni dettagli in merito all'appuntamento della fiera losangelina dedicato all'universo videoludico della Casa di Kyoto.

Come ormai da tradizione, durante la fiera, oltre ad essere presente sullo show-floor E3, la Grande N trasmetterà infatti uno speciale Nintendo Direct E3 2019. Lo streaming sarà trasmesso il prossimo martedì 11 giugno, alle ore 18:00 del fuso orario italiano. Ad ora, Nintendo ha già ufficializzato che il focus principale dell'evento sarà dedicato ai titoli in uscita su Nintendo Switch nel corso dell'anno corrente, ma non ha invece fornito dettagli specifici in merito alla durata della trasmissione. In merito a quest'ultima, tuttavia, alcuni dettagli sembrano emergere dal noto portale streaming Niconico, che trasmetterà l'evento. Secondo quanto riportato su quest'ultimo, infatti, la durata attesa del Nintendo Direct E3 2019 dovrebbe attestarsi su circa 40 minuti. Una tempistica che, se confermata, non si distaccherebbe eccessivamente da quanto visto nel corso delle precedenti edizioni del Nintendo Direct E3.



Maggior riserbo è invece dedicato alla scaletta della trasmissione, sul cui contenuto non sono state condivise molte informazioni. Tra i dettagli resi noti al pubblico troviamo comunque la conferma che durante l'evento sarà presentato al pubblico un nuovo lottatore di Super Smas Bros Ultimate, che andrà dunque ad unirsi al già vasto roster del noto picchiaduro.