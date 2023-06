Nintendo Direct, l'evento di giugno si fa sempre più vicino: emergono nuovi rumor

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato della possibilità di un Nintendo Direct per la prossima settimana plausibile per gli insider, i quali credono fermamente che Nintendo abbia ancora parecchie cartucce da sparare in previsione di una rovente estate all'insegna del gaming. Ma ci sarà davvero un evento nei prossimi giorni?

Purtroppo non vi è ancora nulla di ufficiale a tal proposito ma, direttamente dal portale di UniversoNintendo, continua a rimbalzare il rumor del Direct Nintendo nella settimana che va dal 19 al 23 giugno. Come risaputo, la comunicazione della Grande N relativa ai propri eventi è alquanto inusuale, perciò è lecito pensare che arriveranno novità in merito a sole ventiquattr'ore dall'inizio dell'evento.

Il tutto è quindi tutt'altro che ufficiale ma, come riportato dalla suddetta testata giornalistica, vi sono diverse fonti anonime e affidabili che continuano a confermare l'arrivo del Direct nei prossimi giorni. Ormai è questione di poco ma, in previsione di una line-up estiva che conta dalla sua la sola presenza di Pikmin 4, potrebbero arrivare interessanti aggiornamenti su altre produzioni first-party. Che sia il caso del prosieguo di Metroid Prime 3? È di pochi giorni fa la notizia della ricerca di personale da parte di Retro Studios per Metroid Prime 4, perciò non è da escludere che il capitolo 3D dell'iconica IP Nintendo possa tornare sotto la luce dei riflettori con un nuovo teaser trailer o quant'altro.