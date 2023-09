Nintendo Direct, nuovo evento vicino? Un noto insider ne è convinto

Si è svolto solo da pochi giorni il Nintendo Direct incentrato su Super Mario Bros Wonder, ma un'altra edizione del celebre livestream Nintendo potrebbe arrivare già in tempi brevi, almeno stando a quanto sostiene un famoso insider.

Secondo NateTheHate, che in passato ha correttamente anticipato diversi reveal a tema Nintendo quali l'arrivo dei giochi Game Boy e Nintendo 64 su Switch Online così come il Direct dello scorso giugno in tempi più recenti, la Grande N starebbe programmando il suo prossimo evento, sebbene per adesso non ci siano dettagli più precisi su quando dovrebbe andare in onda. Rispondendo ad un suo follower su Twitter che chiedeva dettagli su quando il prossimo Direct dovrebbe concretizzarsi, l'insider si è limitato a rispondere con un "più o meno presto", segno che qualcosa potrebbe muoversi per questo mese oppure al massimo per ottobre.

Oltre a Super Mario Bros. Wonder, la casa di Kyoto ha già in programma più giochi di punta per la stagione autunnale, come ad esempio Super Mario RPG Remake oppure la prima parte del DLC Il Tesoro dell'Area Zero per Pokémon Scarlatto e Violetto: una nuova edizione più ricca del Nintendo Direct non sarebbe dunque del tutto da escludere, non solo per ulteriori aggiornamenti sui giochi in arrivo ma anche per avere un'idea più chiara sui piani del colosso nipponico per i primi mesi del 2024.

In attesa dunque di scoprire se il prossimo Direct è vicino, ricordiamo intanto che Nintendo Switch ha superato Wii negli USA, tagliando così un importantissimo traguardo commerciale.