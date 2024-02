Il Nintendo Direct di febbraio 2024 è realtà: data, ora, giochi mostrati e durata

Dopo settimane di voci di corridoio, Nintendo ha finalmente annunciato il tanto chiacchierato Nintendo Direct di febbraio 2024. L'annuncio, avvenuto come di consueto attraverso i canali social ufficiali, include anche alcuni dettagli sui prodotti che verranno mostrati durante lo show.

L'evento si terrà il prossimo mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 15:00 del fuso orario italiano e, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non sarà dedicato alle esclusive. Il colosso nipponico ha infatti confermato che nel corso dell'evento, intitolato Nintendo Direct Partner Showcase, verranno mostrate le produzioni di terze parti che raggiungeranno gli scaffali dei negozi nel corso della prima metà dell'anno.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato da Nintendo Italia sui social:

"È in arrivo un nuovo Nintendo Direct: Partner Showcase! Guardalo su YouTube dalle 15:00 del 21/02 per scoprire circa 25 minuti di informazioni sui giochi per Nintendo Switch di terze parti in arrivo nella prima metà del 2024."

Come avrete notato, Nintendo ha deciso anche di svelare al pubblico la durata dell'evento, che ci intratterrà per circa 25 minuti. Non sappiamo invece con esattezza quali saranno i titoli mostrati, ma a questo punto non possiamo escludere del tutto che Game Freak sarà presente al Nintendo Direct per mostrare uno dei progetti ai quali sta lavorando (e quindi non il prossimo Pokémon). A tal proposito, c'è anche chi parla dell'annuncio di un nuovo Endless Ocean nel corso dello show.

Sempre a proposito di rumor, c'è la probabilità che al Nintendo Direct venga mostrato uno dei quattro giochi Xbox che approderanno su altre piattaforme. Che sia la volta buona per il reveal di Hi-Fi Rush su PlayStation e Switch?