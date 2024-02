Il Nintendo Direct di febbraio 2024 si terrà settimana prossima? Ne parla un noto insider

Nel corso delle ultime ore vi abbiamo riportato le voci di corridoio secondo le quali Nintendo avrebbe posticipato il suo Direct di febbraio 2024 a causa del podcast sul futuro di Xbox. A dare conferma a questi rumor è uno degli insider più noti tra quelli che si occupano della Grande N.

Stiamo parlando di Pyoro, un utente che su X/Twitter non solo ha azzeccato numerose previsioni, ma sembra anche aver distribuito mi piace strategici per comunicare in maniera velata con i suoi fan. Nel corso del pomeriggio, l'account di Pyoro si è aggiornato con due brevi post che fanno riferimento ad un certo 'Atto 2 - Rinascita' e poi a qualcosa che accadrà settimana prossima.

È davvero improbabile che l'insider legato al mondo Nintendo possa riferirsi a Final Fantasy 7 Rebirth, che tra l'altro arriverà solo su PlayStation 5 tra due settimane: questo significa che i post facciano riferimento al tanto atteso Nintendo Direct e alla probabilità che nel corso della diretta assisteremo alla presentazione di Nintendo Switch 2.

È chiaro che si tratta di speculazioni ed è impossibile stabilire cosa voglia dire Pyoro con i suoi due post, ma vista l'affidabilità dell'insider è molto probabile che settimana prossima accadrà qualcosa.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Nintendo Switch sta per diventare la console più venduta di sempre in Giappone.