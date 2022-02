Nintendo Direct di febbraio: quali giochi ci saranno? Rumor, speculazioni e conferme

La notizia era nell'aria da giorni ma adesso è ufficiale: il nuovo Nintendo Direct verrà trasmesso il 9 febbraio alle 23:00 ora italiana, ma quali giochi vedremo durante lo showcase? Analizziamo rumor e indiscrezioni...

Nintendo dal canto suo non si è sbilanciata troppo, limitandosi a dichiarare che il Direct durerà 40 minuti e sarà incentrato principalmente sulle novità in arrivo su Switch nella prima metà dell'anno. A fornirci indicazioni in questo senso è l'insider Zippo che potrebbe aver svelato in anticipo la scaletta del Nintendo Direct di febbraio citando i seguenti giochi:

Kirby E La Terra Perduta

Advance Wars 1+2 Re:Boot Camp

Splatoon 3

Per quanto riguarda le sorprese invece il Direct dovrebbe essere la sede ideale per svelare Xenoblade Chronicles 3 e si parla insistentemente anche di un nuovo Fire Emblem, nonché del reveal di Mario Kart 9. Si tratta però solamente di indiscrezioni, l'ipotesi più probabile è che Xenoblade Chronicles 3 possa effettivamente annunciato come sorpresa finale, del gioco si parla sin dalla scorsa estate e sebbene l'esistenza non sia mai stata confermata, i tempi potrebbero essere maturi per un annuncio ufficiale.

Anche di Mario Kart Crossroads si parla sin dallo scorso autunno ma Nintendo come da tradizione non ha ancora confermato nulla. Hollow Knight Silksong sarà al Nintendo Direct di febbraio? In questo caso è l'insider Samus a svelarlo ma vi consigliamo comunque di prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni. E voi quali giochi vorreste vedere? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.



Noi seguiremo il Nintendo Direct sul canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle 20:00 del 9 febbraio, una serata in compagnia della redazione per aspettare lo show, che commenteremo ovviamente in diretta dalle 23:00