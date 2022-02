Nintendo Direct di febbraio: il riassunto con tutti gli annunci e i giochi dell'evento

Vi siete persi il Nintendo Direct di febbraio? Nessun problema, con questo veloce riassunto vi aggiorniamo su tutti i nuovi giochi presentati e gli annunci dell'evento, ecco quali sono le novità emerse dallo showcase della casa di Kyoto.

Il Direct si apre con il trailer di Fire Emblem Warriors Three Hopes, musou sequel di Fire Emblem Warriors ambientato nello stesso universo di Fire Emblem Three Houses. Si continua con il trailer di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp e con l'annuncio di No Man's Sky in arrivo questa estate su Nintendo Switch, restando in tema di annunci Nintendo ha presentato il nuovo Mario Strikers Battle League Football per Switch con focus sul multiplayer online, in arrivo a giugno.



Ampio spazio è stato dedicato a Splatoon 3, con un trailer dedicato alla modalità Salmon Run Next Wave, evoluzione della Salmon Run vista in Splatoon 2. Front Mission 1st Remake è la riedizione dello storico Front Mission in arrivo durante l'estate, confermato anche il remake di Front Mission 2 ma senza una finestra di lancio precisa.



Gameloft ha annunciato Disney Speedstorm, racing game free to play disponibile in estate, il classico Star Wars Il Potere della Forza arriverà su Nintendo Switch il 20 aprile, preordini aperti da ora. Assassin's Creed The Ezio Collection arriva invece il 17 febbraio, Bandai Namco ha invece annunciato SD Gundam Battle Alliance in uscita nel 2022.



Chrono Cross The Radical Dreamer Edition è la riedizione dell'omonimo JRPG Square Enix, sequel di Chrono Trigger, uscito nel 1999 su PlayStation, disponibile da 7 aprile 2022. Spazio anche a Kirby E La Terra Perduta, in uscita a marzo, che torna mostrarsi in un coloratissimo trailer che mostra alcune sequenze di gameplay della nuova avventura della pallina rosa.



A metà evento, trailer di MLB The Show 22, il gioco di baseball targato Sony San Diego che si prepara a debuttare anche su Nintendo Switch. Square Enix ha ribadito il lancio di Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, la raccolta con tutti i giochi della serie giocabili via Cloud e disponibile da ora su Nintendo eShop. Bandai Namco ha annunciato Klonoa Phantasy Reverie Series, in uscita l' 8 luglio su Nintendo Switch. Valve ha invece svelato la raccolta Portal Collezione da compagnia che include Portal e Portal 2.



Square Enix ha annunciato Live A Live, JRPG uscito nel 1995 su SNES solo in Giappone e pronto a debuttare in Occidente per la prima volta in assoluto. Nintendo Switch Sports è invece una nuova versione cel celebre gioco per Wii, raccolta di minigiochi sportivi come tennis, bowling, chanbara, calcio, badminton e la pallavolo.



Taiko no Tatsujin Rhythm Festival debutterà su Switch con nuove modalità di gioco e tracce tratte dalla serie The Legend of Zelda. Trailer per Triangle Strategy e nuova demo disponibile ora per il download, inoltre è stat confermato che il DLC The Delicious Last Course per Cuphead uscirà il 30 giugno. Nintendo ha annunciato l'arrivo di un aggiornamento gratuito per Metroid Dread che introduce due nuovi livelli di difficoltà, disponibile ora per il download.



L'acclamato EarthBound arriva su Nintendo Switch Online come parte del catalogo SNES insieme al primo Mother per NES (Earthbound Beginnings), si prosegue con una carrellata di giochi in arrivo su Switch come GetsuFumaDen Undying Moon e Demon Slayer, titoli già noti e usciti su altre piattaforme.



Spazio anche a Mario Kart 8 Deluxe con un nuovo DLC a pagamento che include percorsi classici tratti da Super Mario Kart, Mario Kart 64 e dagli altri giochi della serie in versione rimasterizzata. Il DLC è gratis per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, il Direct si chiude con l'annuncio e il primo trailer dell'attesissimo Xenoblade Chronicles 3, in arrivo a settembre.