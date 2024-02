Nintendo Direct di febbraio, il riassunto: tra Gounded, Pentiment e Shin Megami Tensei V

Il Nintendo Direct: Partner Showcase ha riservato alcune interessanti sorprese per i possessori di Switch. Ecco il riassunto con tutti gli annunci fatti dalla casa di Kyoto in occasione dell'appuntamento di febbraio.

A dare il via alle danze ci ha pensato Grounded, annunciato ufficialmente per Nintendo Switch e in arrivo ad aprile di quest'anno. È arrivata poi la presentazione di Ender Magnolia: Bloom in the Mist, metroidvania di ispirazione fiabesca dai toni dark in arrivo nel 2024, seguito diretto di Ender Lilies. L'evento ha poi lasciato spazio al peculiare Arranger: A Role-Puzzling Adventure, atteso in estate su Nintendo Switch, e lo strategico fantasy Unicorn Overlord, di cui è già disponibile una demo gratis sull'eShop.

L'evento è poi proseguito con il reveal di Monster Hunter Stories per Nintendo Switch, che torna in estate in edizione HD, e con il nuovo trailer di Disney Epic Mickey: Rebrushed, remake di Epic Mickey - La leggendaria sfida di Topolino in arrivo entro il 2024 su Switch. Spazio poi agli annunci di Shin Megami Tensei V: Vengeance, già al centro di rumor nei giorni scorsi, Star Wars Battlefront Classic Collection, e al nuovo trailer di South Park: Snow Day.

Annunciato anche Sword Art Online Fractured Daydream, nuovo episodio della serie in arrivo su Switch neòl 2024, e Gundam Breaker 4, che farà sicuramente felici i fan del modellismo e dell'estetica mech. Super Monkey Ball Banana Rumble è la nuova esclusiva Switch, disponibile dal 25 giugno e pronto ad offrire il più vasto comparto multiplayer nella storia della serie SEGA.

È in seguito giunto il nuovo trailer di World of Goo 2, disponibile dal 23 maggio di quest'anno, a cui ha fatto seguito l'apparizione di Fantasy Life i: The Girl Who Steal Time, in arrivo il 10 ottobre. Spazio poi ad Another Crub's Adventure, tra i più peculiari soulslike in circolazione e in arrivo il 25 aprile su Switch. Per gli amanti dei platform game 3D è stato quindi annunciato Penny's Big Breakaway, realizzato direttamente dagli autori di Sonic Mania e disponibile da oggi.

Presentato anche Suika Game Multi-Player Mode Expansion Pack, DLC del puzzle game disponibile ora per l'acquisto, e Pepper Grinder, nuovo adrenalinico action 2D firmato da Devolver Digital. Il Direct si arricchisce con la partecipazione di Game Freak, che presenta il nuovo trailer di Pocket Card Jockey: Ride On!, disponibile su Switch da oggi (insieme ad una demo gratuita).

Nintendo ha quindi fornito una carrellata di aggiornamenti e sorprese sulle prossime uscite: Snufkin Melody of Moominvalley arriva il 7 marzo; Tales of Kenzera ZAU il 23 aprile; Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board il 26 aprile; Kingdom Come Deliverance Royal Edition il 15 marzo; Contra Operation Galuga il 12 marzo; Pentiment disponibile da domani.

Il Direct si è concluso con l'annuncio di Endless Ocean Luminous, che segna il ritorno della serie subacquea curata da Arika e Nintendo.