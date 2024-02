Il Nintendo Direct di febbraio sarebbe stato rinviato a causa dell'Xbox Podcast

In mezzo a questo mucchio di novità sul futuro di Xbox non ci siamo scordati del presunto Nintendo Direct che, a detta di svariati insider, sarebbe dovuto andare in onda in queste ore. Che fine ha fatto?

Da diversi giorni si vociferava della possibile messa in onda di un Nintendo Direct oggi giovedì 15 febbraio, ma da Kyoto non è stato battuto neppure un colpo. Come mai? Gli insider si sono sbagliati? È sicuramente possibile, dal momento che le loro parole non hanno nulla di ufficiale, tuttavia la verità potrebbe essere un'altra. Secondo Jeff Grubb c'era davvero un Direct in programma in questi giorni, ma Nintendo avrebbe deciso di rinviarlo per non sovrapporsi con l'Xbox Podcast.

"So bene che nessuno vuole saperlo, ma proprio come quando è morta la Regina, questo è reale", ha esordito Grubb su X.com con il suo solito fare ironico. "All'inizio di questa settimana ho sentito dire che stavano valutando la possibilità di posticipare il Direct a causa dell'Xbox Business Update. Non ho mai conosciuto la data esatta. Ho solo sentito parlare di metà febbraio".

L'ipotesi è senz'altro plausibile: ben conscia della risonanza mediatica che avrebbe avuto un incontro sul futuro di Xbox, Nintendo potrebbe aver effettivamente deciso di rimandare il tutto ad un momento più calmo, in modo da prendersi tutti i riflettori per sé. Bisogna precisare, in ogni caso, che in mancanza di informazioni ufficiali è impossibile averne la certezza, dunque al momento non possiamo far altro che continuare ad attendere l'eventuale annuncio di questo fantomatico Direct.