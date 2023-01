Nintendo Direct a febbraio per un rumor, niente E3 perché non ci sono giochi da mostrare?

Il Nintendo Direct di febbraio è ormai una consuetudine da qualche anno e sono in molti a credere che un nuovo evento verrà effettivamente trasmesso nelle prossime settimane. A gettare benzina sul fuoco ci pensa anche un recente leak...

In queste ore è trapelato in rete un video interno di Nintendo of America dedicato ai "Nintendo Switch Game Vouchers", una forma di pagamento per il Nintendo eShop non più disponibile da quattro anni ma che a quanto pare si preparare a fare il suo ritorno (almeno negli Stati Uniti) per gli abbonati Nintendo Switch Online, come dimostra il trailer visibile qui sotto.

Con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom in uscita a maggio, un nuovo Direct a breve è piuttosto probabile, così da annunciare nuovi giochi per la stagione estiva ed il prossimo autunno. A questo proposito ha destato non poco scalpore il report di IGN che anticipa l'assenza di Nintendo all'E3 di giugno, sulla vicenda è intervenuto anche Andy Robinson, l'editor di VGC non si dice sorpreso in quanto a suo avviso Nintendo non avrebbe abbastanza "Major Release" da presentare per la prossima stagione e dunque la presenza alla fiera di Los Angeles a sarebbe superflua.

Effettivamente i piani di Nintendo per la seconda metà dell'anno non sono noti e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom rappresenta di fatto l'ultima grande pubblicazione di grosso calibro conosciuta per l'anno in corso, ma con ogni probabilità la compagnia deve ancora sparare le sue cartucce per la seconda parte del 2023.