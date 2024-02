Il Nintendo Direct di febbraio verrà annunciato tra oggi e domani?

Non solo Xbox Podcast, il 15 febbraio potrebbe essere anche il giorno del tanto rumoreggiato Nintendo Direct, non ancora annunciato ufficialmente ma nelle prossime ore la casa di Kyoto potrebbe sciogliere il riserbo su questo nuovo evento.

Se la data mormorata dagli insider è giusta (giovedì 15 febbraio) è probabile che Nintendo stessa possa annunciare il Direct nel pomeriggio di oggi martedì 13 febbraio o al più tardi durante la giornata di mercoledì 14 febbraio, per poi trasmettere l'evento il giorno successivo.

E sempre se le soffiate sono corrette, non aspettatevi nessun annuncio su Switch 2 dal momento che il Nintendo Direct di febbraio dovrebbe essere un evento comunicativo dedicato ai giochi di terze parti in arrivo su Nintendo Switch. Un Partner Direct dunque, o magari un Indie Direct, di certo numerosi insider vicini a Nintendo sottolineano come non ci siano annunci first party in programma a febbraio.

Nintendo Switch 2 dovrebbe essere annunciata a marzo 2024 non è chiaro se con un Direct, un video trailer o magari con un semplice comunicato stampa che rimanda poi agli eventi estivi per maggiori approfondimenti a riguardo.

Al momento in ogni caso nulla è stato confermato e non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte della compagnia giapponese.