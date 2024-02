Al Nintendo Direct di febbraio verrà annunciato il ritorno di Endless Ocean?

Secondo l'insider Pyoro, l'annuncio del Nintendo Direct di febbraio 2024 è soltanto questione di tempo. Tramite un nuovo post su Twitter, il leaker ha suggerito in modo sibillino uno degli annunci che potrebbero arrivare nel corso dell'evento apparentemente dedicato ai partner di terze parti.

Pyoro sostiene innanzitutto che Game Freak sarà presente in qualche forma durante il Nintendo Direct mini: Partner Showcase. Sebbene la compagnia sia nota soprattutto per i suoi legami con tutto ciò che riguarda la serie di Pokémon, lo studio pubblica di tanto dei titoli slegati dal franchise. Che sia in arrivo il reveal di una nuova IP?

Molti sono curiosi di sapere quali sono i partner con cui Nintendo collaborerà in occasione dell'evento. Secondo Pyoro, "a volte Nintendo può essere un Partner perché ama i delfini". Trattandosi di Nintendo, molti hanno collegato l'indizio al nome in codice con cui era noto il GameCube, ma altri hanno invece riportato a galla il nome Endless Ocean, titolo di simulazione subacquea per la prima volta apparso sul mercato nel 2007. Nintendo ha collaborato con Arika per portare il gioco su Wii e, se si crede a queste voci, potrebbero rinnovare la partnership per una pubblicazione di un titolo, inedito o magari rimasterizzato, su Switch.

Infine, Pyoro menziona apertamente che l'imminente Contra: Operation Galuga è ormai in dirittura d'arrivo, e presto riceverà anche una demo. Il modus operando di Pyro prevede solitamente degli enigmi da decifrare per intuire le sue anticipazioni, ma in questo caso il rumor viene diffuso in maniera totalmente esplicita.