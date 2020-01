Nintendo Direct a Gennaio 2020: spunta un rumor sulla possibile data!

Il 2020 videoludico è iniziato portando con sé una selezione piuttosto interessante di rumor legati all'universo della Casa di Kyoto. Tra questi, spicca la possibile imminente trasmissione di un nuovo Nintendo Direct.

Dalle pagine del proprio account Twitter, il noto insider attivo sul social network come "Mug" potrebbe infatti aver svelato in anticipo la data del prossimo appuntamento. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, secondo quest'ultimo potremo avere nuovi aggiornamenti sui piani della Grande N in occasione di giovedì 16 gennaio.



Secondo quanto riferito da GameRant, l'insider ha in passato condiviso informazioni poi rivelatesi veritiere. In particolare, Mug avrebbe correttamente anticipato alcuni dei contenuti presentati nel corso del Nintendo Direct di febbraio 2019, tra cui l'annuncio del remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening. Inoltre, l'insider sarebbe stato a conoscenza del successivo Pokémon Direct, tenutosi nel medesimo mese.



Nonostante ciò, vi invitiamo in ogni caso a ricordare che stiamo comunque parlando di un'informazione non ufficiale, che potrebbe dunque rivelarsi errata. In attesa di scoprire se il mese di gennaio porterà effettivamente con sé un nuovo Nintendo Direct, segnaliamo che un'altra nota insider, Emily Rogers, ha recentemente affermato che nuovi porting Wii U sono in arrivo su Nintendo Switch.