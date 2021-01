Nintendo Direct di gennaio 2021 imminente? Si aggiorna la playlist!

La trasmissione di un Nintendo Direct nel mese di gennaio è un abitudine piuttosto diffusa in casa Nintendo, ma non si tratta di una tradizione totalmente consolidata.

Per scoprire se il 2021 confermerà o meno questa pratica è dunque necessario attendere comunicazioni ufficiali dalla Grande N, tuttavia, un interessante segnale potrebbe suscitare un certo ottimismo. Dalle pagine di Reddit, infatti, un utente particolarmente attento segnala il recente aggiornamento dell'archivio Nintendo dedicato agli speciali appuntamenti. L'update, nello specifico, è datato martedì 5 gennaio. Non è la prima volta che la community presta attenzione a questo evento: molto spesso infatti, a tale azione ha fatto seguito in breve tempo la trasmissione di un nuovo Nintendo Direct. Questo, ad esempio, è accaduto sia a settembre sia ottobre 2020, con i due mesi che hanno poi visto l'annuncio di un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase.



Al momento, si tratta ad ogni modo di una mera speculazione e resta dunque necessario attendere eventuali comunicazioni da Kyoto. Nel frattempo, ricordiamo che di recente sono state avvistate le versioni Nintendo Switch di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake e di Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition. In data 7 gennaio, inoltre, sarà trasmesso uno speciale appuntamento dedicato a Monster Hunter: Rise.