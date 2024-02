Nintendo Direct con giochi third-party a febbraio, annuncio di Switch 2 a marzo: il rumor

Il presidente di Nintendo non è ancora pronto per parlare di Switch 2, e così a rivelare possibili informazioni sul successore della console ibrida che ha fatto la fortuna recente dell'azienda è il noto insider Nate the Hate.

Durante l'ultimo episodio del suo podcast, Nate the Hate ha dichiarato che a febbraio ci sarà un Direct, durante il quale però non arriverà alcun commento su Switch 2. Secondo l'insider, l'evento sarà invece dedicato alle terze parti.

"Non penso che Nintendo ospiterà un direct generale questo febbraio. Penso invece che si concentreranno sulle terze parti", le sue parole dopo aver dichiarato su Famiboards di conoscere "il formato esatto della diretta e cosa potersi aspettarsi".

Riguardo ai rumor che vogliono l'arrivo di novità importanti a marzo, l'insider ha poi aggiunto: "Sono convinto che marzo si riferisca ai tempi di presentazione di Switch 2. Sembra che il reveal di Switch 2 arriverà molto probabilmente a marzo, prima della GDC".

Nonostante Nate the Hate sia ritenuta una voce affidabile, vi invitiamo a prendere quanto riportato con le pinze, ed attendere che sia Nintendo stessa a svelare le prime informazioni sulla sua prossima console. Secondo la casa di Kyoto il suo momentum positivo proseguirà anche quest'anno e Switch venderà più del previsto nel 2024.