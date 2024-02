Nintendo Direct: giochi Xbox e Monkey Ball, Oro e Argento al Pokemon Presents?

Alle 15:00 di oggi pomeriggio, Nintendo trasmetterà un nuovo Direct terze parti mentre il 27 febbraio sarà la volta del Pokemon Presents, trasmesso in occasione del Pokemon Day. E ovviamente non posso mancare rumor su questi due attesissimi eventi digitali...

Pyoro, leaker molto vicino al mondo Nintendo, fa sapere che trai partner del "Partner Direct" di oggi potrebbe esserci Microsoft.... assisteremo dunque all'annuncio di Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves o Grounded per su Nintendo Switch? Lo scopriremo nelle prossime ore, inoltre Pyoro cita anche (seppur indirettamente, solo con una immagine) la serie Monkey Ball di SEGA, facendo intuire che l'annuncio di un nuovo gioco sia imminente.

Per quanto riguarda invece il Pokemon Presents del 27 febbraio, alcuni giocatori hanno notato come su YouTube lo short di annuncio dell'evento sia associato alla scheda di gioco Pokemon Oro e Argento.

Potrebbe essere un semplice caso (magari il gioco associato è stato scelto a caso) oppure no... che The Pokemon Company ci voglia suggerire proprio la presenza di novità su questi due giochi? Pokemon Oro e Argento sono usciti in Giappone alla fine del 1999 e quest'anno festeggiano dunque i 25 anni, chissà che non si stia pensando ad un remake per Switch di Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver. La community sta iniziando a crederci me ne sapremo di più la prossima settimana.