Nintendo Direct di giugno: conferenza E3 martedì 15 giugno in diretta su Twitch

Nintendo promette di essere una delle protagoniste assolute del prossimo E3. La casa di Kyoto sarà della partita martedì 15 giugno alle 18:00 ora italiana con il suo Nintendo Direct dell'E3 2021, in modo così da chiudere al meglio la fiera digitale.

La Grande N avrebbe sulla carta parecchia carne al fuoco, tra titoli già conosciuti e possibili novità. Se possiamo dare per certa la presenza di Mario Golf Super Rush, la cui uscita è prevista per il prossimo 25 giugno, e dei titoli Pokémon come i remake di Diamante e Perla o lo spin-off Leggende Pokémon Arceus, c'è curiosità di scoprire se diverranno realtà i rumor sull'uscita di Mario Kart 9 a fine 2021 e quelli sull'esistenza di un nuovo gioco di Donkey Kong. Il tutto senza dimenticare produzioni attesissimi ma sparite dai radar come The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 e Metroid Prime 4, oltre a Bayonetta 3 di Platinum Games. Dopo anni di silenzio che qualcosa possa finalmente muoversi all'imminente E3? Le sorprese non mancheranno nel corso dei 40 minuti di Direct previsti per martedì, a cui seguirà un Nintendo Treehouse di 3 ore dove verrà approfondito quanto mostrato durante la conferenza principale.

