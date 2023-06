Nintendo Direct di giugno: quanto dura e che giochi ci sono? Gli ultimi annunci e rumor

'Tanto tuonò che piovve', verrebbe da esclamare guardando all'annuncio ufficiale del Nintendo Direct di giugno e ripensando alle tante anticipazioni che hanno preceduto il reveal di quello che, con ogni probabilità, sarà un evento davvero ricco di sorprese per tutti gli utenti Switch.

La community nintendiana attende con impazienza delle novità sui videogiochi che, da qui ai prossimi mesi, andranno a rimpolpare la ludoteca della console ibrida; non c'è da sorprendersi, quindi, se in rete assistiamo a un acceso dibattito sugli annunci del Direct e sulle novità previste dalla casa di Kyoto.

In base alle informazioni snocciolate dalla stessa azienda giapponese, sappiamo già quanto durerà il prossimo Nintendo Direct e quali saranno i temi trattati da questo showcase. I post condivisi sui social dalla Grande N confermano che il Nintendo Direct di giugno si terrà a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 21 giugno e durerà all'incirca 40 minuti, durante i quali riceveremo "informazioni dedicate principalmente ai videogiochi per Nintendo Switch in arrivo quest'anno".

Sempre dalla comunicazione ufficiale di Nintendo apprendiamo che il Direct estivo comprenderà nuovi dettagli su Pikmin 4: il prossimo capitolo dell'avventura strategica ideata da Shigeru Miyamoto, d'altronde, è atteso al lancio per il 21 luglio, di conseguenza il Nintendo Direct non può che essere la vetrina mediatica ideale per saperne di più sui contenuti, sul gameplay, sulla storia e sull'esperienza da vivere nella nuova esclusiva Switch.

Quali altri giochi verranno mostrati durante il Nintendo Direct di giugno? Al netto delle anticipazioni su Pikmin 4, il colosso videoludico giapponese si è ben guardato dal fornire dettagli sugli altri protagonisti dello showcase.

A voler dar retta ai leak che hanno preceduto l'annuncio del Direct, durante l'evento del 21 giugno potrebbe esserci spazio per il ritorno di Mario e di un grande classico del Super Nintendo. Le 'gole profonde' di Pyoro, ad esempio, preannunciano la presenza di un nuovo Super Mario Bros. 2D e del Remake di un classico per SNES. Ai leak si aggiungono poi le immancabili supposizioni (e speranze) della community per giochi come Hollow Knight Silksong, Monster Hunter 6, Catherine Full Body, Final Fantasy 9 Remake e Final Fantasy Tactics Remaster. Ad ogni modo, vi invitiamo a seguire il Nintendo Direct di giugno sul canale TikTok di Everyeye e di tenerci compagnia sul nostro canale Twitch per scoprire tante sorprese su Final Fantasy 16.