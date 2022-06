Il Nintendo Direct di giugno è realtà: sarà incentrato su Xenoblade Chronicles 3

I numerosi ed insistenti rumor relativi al Nintendo Direct di giugno 2022 sono stati finalmente confermati dallo stesso colosso dell'industria videoludica, che ha appena annunciato un evento in streaming per questa settimana.

Il prossimo mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 16:00 del fuso orario italiano si terrà uno Xenoblade Chronicles 3 Direct. Stando alle poche informazioni diffuse dalla Grande N, si tratta di un evento della durata complessiva di 20 minuti e che sarà incentrata sul terzo capitolo della serie in arrivo esclusivamente su Nintendo Switch a breve. L'evento verrà trasmesso sul sito ufficiale Nintendo Direct o sul canale YouTube di Nintendo Italia, ma potrete scoprire tutte le novità in arrivo in compagnia della redazione sul canale Twitch di Everyeye.

Per chi non lo sapesse, Xenoblade Chronicles 3 arriverà solo ed esclusivamente sulla console ibrida di Nintendo a partire dal prossimo 29 luglio 2022 e sarà uno dei principali titoli estivi della line up di Switch, la quale include il recente Mario Strikers Battle League Football.

