Nintendo Direct a giugno: Silksong, Fire Emblem e 1-2 Switch al centro dei nuovi rumor

Titoli quali Splatoon 3 e Xenoblade Chronicles 3 sono infatti attesi entrambi per quest'anno, con Nintendo che ha già avviato per entrambi una ricca campagna comunicativa. Stando al noto insider attivo su Twitter come "Samus Hunter", tuttavia, vi sarebbero diverse altre novità in dirittura di arrivo. In particolare, l'utente invita a tenere d'occhio la giornata di martedì 10 maggio , che vedrà la dirigenza Nintendo riunita per l'avvio del nuovo anno fiscale. Stando all'insider, questa potrebbe essere l'occasione per assistere all'annuncio di un nuovo 1-2 Switch . In aggiunta, Samus Hunter sostiene che presto potremo assistere alla pubblicazione di un nuovo trailer per Mario Strikers , con tanto di panoramica su personaggi e modalità non ancora annunciate. Tra queste ultime, prosegue l'insider, dovrebbe trovare spazio anche una modalità Carriera . Nuovo filmato "entro poche settimane" anche per Fire Emblem: Three Hopes , con focus su studenti e stili di combattimento. Nintendo starebbe inoltre lavorando anche all'organizzazione di un nuovo Nintendo Indie World , che dovrebbe essere trasmesso in prossimità del lancio di un "importante gioco Indie". A questa affermazione, i pensieri della community sono andati inevitabilmente all' attesissimo Hollow Knight: Silksong , con l'insider che ha confermato "grandi possibilità" di vedere il metroidvania debuttare nel 2022 . Samus Hunter ha infine concluso la sua rassegna di intriganti cinguettii con la conferma che Nintendo ha ancora "molti annunci" da fare, con il colosso di Kyoto che starebbe lavorando al prossimo Nintendo Direct , che avrà luogo con ogni probabilità nel mese di giugno . Al momento, ovviamente, stiamo parlando di rumor, ma per avere conferma o meno delle parole dell'insider sarà sufficiente attendere poche settimane.

Nintendo has already started with the marketing of Xenoblade 3 and Splatoon 3, but now that Switch Sport is out, expect news for Mario Strikers with a nice overview trailer that will illustrate the mechanics and characters not yet announced and modes such as career. — Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) May 2, 2022

Fire Emblem Three Hopes will also get a new trailer in a few weeks, this time focusing on the students and the fighting style of the classes.

Nintendo is still working on the next Indie World, they want to release it around the time of the launch of a major indie game. — Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) May 2, 2022

Yeah... they are still working on the next direct, they have plenty of stuff to announce and release date to confirm. — Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) May 2, 2022