Nintendo Direct di giugno: spunta una data e la promessa di una sorpresa, per noto insider

In seguito all'assenza del colosso di Kyoto dalla cornice di eventi che ha circondato la Summer Game Fest, si è tornati a discutere della possibile organizzazione di un Nintendo Direct per giugno 2022.

Dopo i rumor condivisi da Alanah Pearce, un insider molto noto nella community Nintendo ribadisce che l'evento sarebbe effettivamente in programma entro il breve periodo. Waddle Dee Knows, profilo Twitter che molto spesso ha correttamente anticipato novità in casa Grande N, ha infatti pubblicato un cinguettio dedicato alla teoria. Disponibile direttamente in calce a questa news, il Tweet identifica nel prossimo mercoledì 29 giugno 2022 il momento propizio per scoprire le prossime novità in programma per Nintendo Switch.

Ma non solo. Nel medesimo messaggio, Waddle Dee Knows ha offerto alcuni dettagli ulteriori. Stando al generalmente affidabile insider, l'appuntamento dovrebbe accogliere un ampio numero di comunicazioni da parte di Nintendo, con un Direct focalizzato sui giochi in arrivo tra estate 2022 e primavera 2023. A stuzzicare ulteriormente le fantasie del pubblico, ci pensa inoltre la promessa di una "grossa sorpresa", che al momento la community sarebbe ben lontana dall'immaginare. Nessun ulteriore dettaglio in merito da parte di Waddle Dee Knows, che non vuole rovinare l'evento al pubblico.



Per il momento, non resta altro da fare che attendere eventuali comunicazioni su di un nuovo Nintendo Direct da Kyoto!