Nintendo Direct imminente? Qualcosa si muove per Zelda Tears of the Kingdom

A circa un mese di distanza dalla comparsa del rating ESRB di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lo scorso dicembre, sembra che qualcosa si stia muovendo in casa Nintendo.

A segnalarlo, il dataminer canadese Lbabinz, che ha notato una serie di interessanti movimenti sul mercato nordamericano. Il Nintendo eShop locale ha infatti da poco aggiornato le pagine dedicate a due titoli in dirittura di arrivo su Nintendo Switch. Parliamo nello specifico dell'attesissimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e di Advance Wars 1+2 Reboot Camp. In precedenza privi di un codice di riferimento preciso, ora entrambi i giochi riportano un NSUID univoco.

Tale variazione, prosegue il dataminer, solitamente coincide con l'approssimarsi dell'apertura dei preordini dei giochi coinvolti. Se questo fosse effettivamente il caso, potremmo attenderci molto presto un nuovo Nintendo Direct volto a presentare la line-up Nintendo per i primi mesi del 2023. Con la data di lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fissata al prossimo 12 maggio 2023, e Advance Wars 1+2 Reboot Camp ancora rinviato a data da destinarsi, l'eventualità di un nuovo appuntamento di Kyoto in arrivo non è da escludere.



Al momento, non resta che sperare e attendere eventuali aggiornamenti dai vertici di Nintendo!