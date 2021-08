Nintendo Direct Indie World oggi in diretta: seguitelo con Everyeye su Twitch!

A breve distanza dalle novità presentate tramite gli annunci dell'evento ID@Xbox trasmesso martedì 11 agosto, è giunto il momento di una nuova diretta interamente dedicata allo sviluppo indipendente.

Questa volta, ad ospitare il mondo Indie è però il tetto di casa Nintendo, con il colosso di Kyoto che ha di recente dato appuntamento alla community per un nuovo Nintendo Direct Indie World. La diretta prenderà il via nel pomeriggio odierno, con la Redazione pronta a commentare ogni annuncio sui lidi del Canale Twitch di Everyeye, a partire dalle ore 17:45 di mercoledì 11 agosto.

Il Nintendo Direct Indie World prenderà ufficialmente il via alle ore 18:00 ed avrà una durata pari a circa una ventina di minuti. Nel corso dell'evento streaming, saranno condivisi aggiornamenti su titoli noti, oltre a nuovi annunci legati ai titoli Indie in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi mesi. Il team di Nintendo non ha voluto offrire troppe anticipazioni in merito, ma l'attesa per saperne di più è ormai decisamente breve.

