Il Nintendo Direct ha indirettamente provocato un allarme bomba in un campus americano

Conoscete la storia del battito d'ali della farfalla capace di provocare un uragano dall'altra parte del mondo? Lo chiamano "Effetto Farfalla" (o "Butterfly Effect", per gli anglofoni) e Nintendo ci ha inconsapevolmente fornito una spiegazione tangibile del suo funzionamento.

Con tutta probabilità nessuno a Kyoto immaginava di poter scatenare un'allarme bomba dall'altro lato dell'Oceano Pacifico annunciando la messa in onda del Nintendo Direct di febbraio 2023, eppure è successo davvero. Nella giornata di ieri, uno studente della sede di Fullerton della California State University ha inviato una mail al professore chiedendogli di annullare la lezione odierna "per il bene dell'umanità", poiché si sarebbe verificato "un evento unico nella vita"

Lo studente era solo emozionato per il nuovo Nintendo Direct, ma il professore, evidentemente all'oscuro della cosa, si è spaventato e ha allertato gli agenti del Dipartimento di Polizia della California State University di Fullerton (CSUF Police Department). Le forze dell'ordine, preoccupate per la possibile esplosione di una bomba o una sparatoria, sono intervenute immediatamente, ma solo "dopo un'indagine durata ore" hanno scoperto che la lezione coincideva con il Nintendo Direct e che l'allarme era stato provocato da un malinteso, chiaramente scatenato dalle parole infelici scelte dallo studente.

In una email successiva, lo studente in questione ha ammesso di essersi reso autore di "uno scherzo di pessimo gusto", ciononostante, per un eccesso di cautela, gli agenti del CSUF Police Department hanno ugualmente deciso di sorvegliare il campus durante le ore del Nintendo Direct. "Sappiate che faremo tutto ciò che è in nostro potere per assicurare la sicurezza nella comunità del nostro campus", hanno dichiarato in un comunicato ufficiale.

Già che ci siamo, ne approfittiamo per ricordarvi che la messa in onda del Nintendo Direct è prevista per le ore 23:00 di oggi 8 febbraio